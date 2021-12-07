Двоє українців намагалися провезти до Молдови 154 банки з ікрою під одягом

Українські прикордонники та митники разом із колегами із Молдови під час перевірки виявили двох українців із цікавим вантажем.

У чоловіків 28 та 29 років виявили під одягом 154 банки з червоною ікрою. Українці прямували на рейсовому автобусі Одеса-Кишинів до Молдови через пункт пропуску Паланка – Маяки – Удобне.

Делікатес чоловіки несли просто на собі під одягом, примотавши до тулуба поліетиленовою плівкою, – повідомили у Держприкордонслужбі.

У прес-службі відомства таку винахідливість чоловіків охрестили поясами гурманів.

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