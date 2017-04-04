Двое мужчин получили срок за распространение газет "Новороссия", - СБУ

В Херсонской области Новокаховский городской суд признал виновными в посягательстве на территориальную целостность Украины и конституционный строй двух местных жителей. Такое решение суд принял по материалам Службы безопасности.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что двое мужчин в 2014 году распространяли в Новой Каховке сепаратистское печатное издание "Новороссия".

Сотрудники СБУ задержали одного из агитаторов в почтовом отделении при получении отправления из Донбасса, а затем и его сообщника.

"По заключению экспертов, тираж полученной газеты содержал публичные прямые призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя, а также совершение умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины вопреки Конституции", - сказано в сообщении.

Хвиля

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