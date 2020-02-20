Двое пассажиров лайнера Diamond Princess умерли от коронавируса

20 февраля 2020, 09:41
 Общество Источник: УНИАН

По состоянию на 20 февраля коронавирус нашли у 621 человека среди 3700, находившихся на корабле.

Двое пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, закрытого на карантин в Японии из-за вспышки коронавируса, погибли от болезни.

Как сообщает японский вещатель NHK, это первые случаи смерти среди пассажиров и экипажа судна.

По информации японского правительства, погибшие - 87-летний мужчина и 84- летняя женщина, оба японцы. Мужчину сняли с корабля 11 февраля, а женщину - 12 февраля.

По состоянию на 20 февраля коронавирус нашли у 621 человека среди 3700, находившихся на корабле.

Напомним, судно Diamond Princess находится на карантине в Японии с 4 февраля. Минздрав Японии принял такое решение после того, как у одного из больных на корабле обнаружили коронавирусную инфекцию 2019-nCoV (СOVID 19).

Всего на судне 3 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 700 - пассажиры. На борту находятся 25 граждан Украины - членов экипажа. У двух украинцев на лайнере обнаружили инфекцию. В настоящее время они находятся в больнице, их состояние удовлетворительное.

19 февраля пассажиры лайнера начали покидать его борт, поскольку истек двухнедельный карантин. Сойти на берег позволяют только тем людям, вирусный тест которых показал отрицательный результат, симптомов болезни нет.

Источник: УНИАН
 
 
 