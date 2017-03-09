DW: На «Евровидении-2017» Киев гарантирует безопасность гостям и участникам

В Киеве рады ажиотажу вокруг продажи билетов на песенный конкурс «Евровидение-2017», который состоится в мае. А также тому факту, что на участие в нем подано рекордное количество заявок. Власти и общественность не ожидают больших проблем с безопасностью для участников и гостей конкурса, несмотря на конфликт в Донбассе и озабоченность российской стороны отношением украинцев к артистам из России.

Ожидания и прогнозы

По предварительным данным, на «Евровидение-2017» в Киев приедет почти 30 тысяч туристов. Этот прогноз сделал 6 марта депутат Киевсовета Олег Петровец на пресс-конференции в столице Украины. По его мнению, ожидается около 20 тысяч иностранных туристов и еще от 7 до 10 тысяч из других городов Украины.

Депутат сообщил, что следить за конкурсом гости смогут как непосредственно на месте его проведения в Международном выставочном центре, так и в целом ряде фан-зон в киевских парках и в «Еврогородке» на Крещатике.

Организаторы отмечают высокий интерес к конкурсу, который они объясняют рекордным количеством участников. По словам чиновников, ранее это наблюдалось только дважды: в 2008 и в 2011 годах. Киевские власти надеются заработать на «Евровидении» до 600 миллионов гривен (около 21 миллиона евро).

Заверения в безопасности

Петровец заверил, что для оперативного реагирования правоохранителей на возможные конфликтные и непредвиденные ситуации в столице будут установлены дополнительные камеры наблюдения: «Безусловно, вопросы безопасности — сверхважные. Кроме усиленной работы правоохранительных органов планируется дополнительно установить в городе 4 тысячи камер. 4 тысячи камер уже установлены».

Вопрос безопасности участников и гостей «Евровидения-2017», особенно приезжих из России, активно дискутируется в российской прессе. Импульс этому придал недавний перенос на осень гастролей на Украине российской певицы Кристины Орбакайте. На сайте компании, которая занимается продажей билетов и организацией гастролей, заявили, что концерты Орбакайте переносятся «в связи с возможными провокациями накануне песенного конкурса «Евровидение-2017».

Феномен Орбакайте

Ранее вице-премьер правительства Украины Вячеслав Кириленко на своей странице в Twitter выразил возмущение гастролями Орбакайте: «13 июня 2014 года Кристина Орбакайте выступала в оккупированном Севастополе. 6 марта 2017 она будет выступать в Киеве. Как такое может быть?!»

Как пояснили DW представители правительства, Крым официально считается Киевом неотъемлемой частью территории Украины. А значит, Орбакайте, выступив на концерте в честь Дня России в Севастополе, не только незаконно пересекла украинскую границу, но и открыто поддержала противозаконную аннексию Крыма Россией.

В частных беседах чиновники подтвердили, что перенос гастролей Орбакайте никак не связан с предстоящим «Евровидением». «Почему на крупнейшей сцене Киева — в национальном дворце „Украина“ — недавно совершенно спокойно и без проблем дал концерт Александр Малинин? Потому, что Кристина незаконно ездила в Крым, а Саша — нет», — объяснил DW один из членов правительства.

Общественность настроена мирно

Опрошенные общественные активисты и политики, выступающие за возрождение украинского языка и культуры, также удивлены шумихой вокруг отмены гастролей Орбакайте и попытками россиян обвинить Украину в неспособности обеспечить безопасность участников «Евровидения-2017».

В беседах с DW они напомнили, что Донбасс находится в 800 километрах от Киева. Но даже когда в 2014 году шли столкновения на Майдане, весь город жил мирной жизнью, а в 800 метрах от главной площади страны в театрах шли спектакли, на которых присутствовали, в том числе, и иностранные гости.

По требованию общественной организации «Відсіч» («Отпор») Служба безопасности Украины внесла в черные списки целый ряд российских деятелей культуры и политиков, которые выступали за аннексию Крыма и поддержали сепаратизм в Донбассе. Однако активистка этой организации Екатерина Чепура в интервью DW заявила, что «Відсіч» не планирует какие-либо акции к «Евровидению-2017».

«Если члены российской делегации не высказывались против украинского суверенитета, у них не будет никаких проблем. Если же Россия попытается ввезти на конкурс артистов, которые попали в черные списки, это, конечно же, вызовет неприятие общества, однако никаких угроз физической расправы я не ожидаю. Протесты будут, но в рамках закона», — пообещала Чепура.

Александр Савицкий