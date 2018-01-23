Дыминский пожаловался в Интерпол, чтобы избежать международного розыска - МВД

Подозреваемый в совершении смертельного ДТП президент ФК Карпаты Петр Дыминский пожаловался в комиссию Интерпола, чтобы его не объявляли в международный розыск, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"Он пожаловался в комиссию по примеру всех наших беглецов, чтобы его не объявляли в розыск с выставлением красной карточки в информационной системе организации", - сообщил в комментарии Украинской правде пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

По его словам, комиссия контроля за файлами центрального бюро Интерпола обратилась к украинскому бюро с просьбой предоставить дополнительные материалы по делу Дыминского.

"Мы будем предоставлять информацию, что его подозрение в совершении уголовного деяния не связано ни с какими политическими мотивами", - отметил Шевченко.

Он добавил, что Дыминский пожаловался в Интерпол после того, как Генеральная прокуратура предоставила весь пакет документов для объявления его в международный розыск.

Напомним, что в декабре 2017 года полиция сообщила о подозрении президенту ФК Карпаты, бизнесмену Петру Дыминскому в совершении резонансного ДТП, которое произошло 18 августа во Львовской области. В то же время суд удовлетворил просьбу прокуратуры о задержании предпринимателя, чтобы доставить его в суд для избрания меры пресечения.

18 августа 2017 года в районе с.Ямельня на автодороге Львов-Краковец столкнулись автомобили Mercedes и Opel. Mercedes Петра Дыминского врезался в Opel 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. В результате ДТП женщина погибла на месте.

Охранник Дыминского сразу взял всю ответственность на себя, что вызвало сомнения у общественности. Для установления личности водителя была назначена экспертиза следов биологических материалов, которая установила, что охранник не находился за рулем автомобиля. По данным следствия, охранник специально приехал из Львова и сел за руль уже после ДТП.