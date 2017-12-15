Дыминского объявили в розыск, - МВД

Бизнесмен и президент футбольного клуба "Карпаты" Петр Дыминский объявлен в розыск органами внутренних дел.

В пятницу, 15 декабря, его профиль появился в базе лиц, разыскиваемых МВД.

На сайте МВД указано, что Дыминский скрывается от правоохранителей с 11 декабря.

Он объявлен в розыск по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил дорожного движения, приведших к смерти пострадавшего).

Напомним, что уже больше ста дней прошло со времени смертельного ДТП с участием кортежа львовского олигарха Петра Дыминского, в результате которого погибла 31-летняя Наталия Трила.