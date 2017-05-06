Джамала обратилась к украинцам накануне старта Евровидения

Победительница Евровидения 2016, украинская певица Джамала призвала не допустить провокаций со стороны России во время проведения конкурса в Киеве.

Об этом она заявила в комментарии Reuters.

- Мне кажется, что мы ожидаем большого количества провокаций (от России. - Ред.), потому что наша победа их сильно задела, - сказала Джамала.

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- И я хотела бы попросить всех в Украине быть очень осторожными и не вестись на провокации, - добавила она.