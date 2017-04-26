Джамала вышла замуж (фото)

Победительница Евровидения-2016 Джамала сегодня вышла замуж за Сеит-Бекир, с которым была помолвлена с осени. Об этом певица написала в соцсетях, выставив фото в свадебном платье, собщают Українські Новини.

"День свадьбы. Мы с Сейт-Бекиром муж и жена! Спасибо всем за поздравления! Ваша Джа", - написала исполнительница.

Скриншот поста facebook.com/jamalaofficial

Еще в марте певица активно скрывала дату торжества и говорила только, что мероприятие состоится скоро.

Ранее в Киеве состоялась премьера документального фильма Jamala.UA про подготовку к конкурсу победительницы "Евровидения-2016" Джамалы.