Джемилев и Чубаров встретились с освобожденным крымчанином Балухом

Лидер крымскотатарского народа и нардеп Мустафа Джемилев и председатель Меджлиса кримськотараського народа Рефат Чубаров встретились с освобожденным вследствие обмена содержащимися украинским активистом из Крыма Владимиром Балухом. Об этом сам Чубаров сообщил 8 сентября в своем Facebook, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Он уточнил, что на встрече также другие члены Меджлиса крымскотатарского народа.

"Радует, что Владимир полон сил, жизнерадостен и готов к дальнейшей борьбе за деоккупации Крыму", - рассказал Чубаров.

Активист Владимир Балух преследовался в аннексирована Крыму с июня 2014 за свою проукраинскую позицию. В августе 2017 его приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима за "незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов", через год - еще до трех лет якобы за дезорганизацию работы изолятора.

Балух вернулся в Украину 7 сентября.

В рамках обмена в Украину вернулись 35 удерживаемых россиянами украинский - политзаключенных и военнопленных, в России передали 35 ее и украинских граждан, которых в Украине судили за различные уголовные преступления, вплоть до государственной измены.

Последнюю информацию уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в оккупированном ею Крыму.

Кроме того, по данным Службы безопасности Украины, еще 227 украинский удерживают боевики из состава российских гибридных сил на оккупированной части Донбасса.