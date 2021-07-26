Дженніфер Лопес відсвяткувала своє 52-річчя на яхті Ахметова (фото)

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес відзначила своє 52-річчя разом і з коханим, актором Беном Аффлеком на Французькій Рив'єрі кілька днів тому.

При цьому, святковою локацією для дня народження Джей Ло було обрано шестипалубну яхту Valerie, що належить олігархові Рінату Ахметову.

Як передає Україна молода, про це повідомляє The Daily Mail.

Зазначається, що судно, яке коштує 130 мільйонів доларів, зараз продається та здається в оренду через сайт Dynamiq Brokerage.

Саме послугами оренди яхти і скористалися закохані Лопес і Аффлек. При цьому співачка оприлюднила кілька світлин святкування з бойфрендом у соцмережах.

«52… Що ж це робиться», - коротко написала Джей Ло у Facebook.

Яхту Valerie було побудовано в 2011-му та відремонтовано в 2019 році. Вона має дев'ять кают, прикрашений мозаїкою хамам, спортивну залу з панорамним видом, приміщення для масажу і б'юті-процедур, кінотеатр, кілька джакузі та 6-метровий басейн.

Відкриту обідню зону прикрашає фонтан із підсвіткою.

У яку саме суму іменинниці обійшлося перебування на яхті Ахметова, невідомо.

Одначе сам лише переліт до Сен-Тропе приватним літаком коштував близько 200 тисяч доларів.

Зауважимо, що до свого 52-річчя Лопес приурочила і підтвердження свого роману з Аффлеком.

Адже раніше папараці заскочили їх під час вечері у відомому ресторані Лос-Анжелеса і навіть зняли на відео, як пара цілувалася.