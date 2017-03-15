Джигурда рассказал, за что его лишили "паспорта "ДНР"

Российский артист и шоумен Никита Джигурда заявил, что его лишили так называемого паспорта "ДНР" в связи с его мыслями о реорганизации непризнанной республики. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Джигурда написал, что, когда он получил "паспорт "ДНР", начал говорить о том, что необходимо акцентировать внимание на том, что "ДНР" является частью Украины и назвать ее "Донецкой народной республикой Украины" (ДНРУ). Также он отметил необходимость введения двух государственных языков - украинского и русского, чтобы украинцы и весь мир перестали считать "граждан республики" сепаратистами.

"Мне ответили на высочайшем уровне республики, что не Украина, а часть Новоросии. Я предложил провести референдум по этому поводу. В результате - Захарченко объявил вручение мне гражданства "ДНР" технической ошибкой", - резюмировал Джигурда.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, главарь "ДНР" Александр Захарченко лишил "гражданства" российского артиста и шоумена Никиту Джигурду.