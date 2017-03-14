Скандального российского шоумена Никиту Джигурду лишили гражданства "ДНР" и он больше не является гражданином "народной республики".

Об этом на пресс-конференции заявил главарь "ДНР" Александр Захарченко, передает Интерфакс.

"Сегодня я подписал указ о лишении гражданства Никиты Джигурды", - заявил Захарченко. Он объяснил, что предоставление Джигурде гражданства "ДНР" было совершено по ошибке.

"Здесь произошла ошибка, мы ее устранили. Джигурда не гражданин "ДНР", - сказал главарь боевиков.

Напоминаем, ранее Джигурда получил паспорт "ДНР". Желание стать гражданином самопровозглашенной республики актер объяснил несогласием с официальной политикой Киева.

Также Джигурда заявил, что намерен участвовать в музыкальном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве от "ДНР".