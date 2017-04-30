"Джошуа победит Кличко, однако ему будет больно" - Амир Хан

Британский боксер-профессионал Дэвид Хэй, считает, что его соотечественник, чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Энтони Джошуа нокаутирует Владимира Кличко. РФ этот бой покажет "Матч ТВ" - в прямом эфире, 29 апреля в 23.00.

Все чаще меня посещает мысль: как же превосходно, что судьи в памятном бою отдали победу Тайсону Фьюри. Процедуру сбора подписей для заблаговременного предотвращения полномочий главы города столицы Украины Виталия Кличко начали сотрудники территориальной общины Киева. И вот случился Фьюри. А вот на победу украинского боксера букмекер предлагает коэффициент 2.75.

В конце рабочей недели на официальной церемонии взвешивания англичанин перевесил Кличко. Контора bwin принимает ставки на британца с коэффициентом 1,4. Уже было ясно, что Тайсон Фьюри реванша не даст и нужно было двигаться дальше.

На счету Энтони Джошуа (27 лет) 18 боев, во всех из которых он побеждал. Все 90 000 билетов на него проданы.

В первый раз в английской истории на боксерский поединок придут 90 000 наблюдателей.

Интерес к бою высочайший.

Превосходно, что у меня был такой длительный перерыв - это позволило мне перезагрузиться. В свои 27 лет Энтони провел на ринге 17 профессиональных поединков, однако зато выиграв все эти дуэли нокаутом.

Приглашая в свою команду спарринг-партнера, каждый чемпион боится в глубине души, что в один прекрасный момент из этого многообещающего ребенка, который смотрит на тебя с открытым ртом и ловит каждое движение, может вырасти соперник.

Украинского тяжеловеса будет поддерживать в столице Англии 27-летняя североамериканская артистка Хэйден Панеттьерри, подарившая Кличко два с половиной года назад дочку. Пожалуй, да. однако в реальности достоверно пока неизвестно, для кого этот фактор окажется преимуществом. Тем не менее, до этого он не противостоял противнику, похожему моему брату. Очень множество различных причин, которые могут сыграть как в одну, так и в иную сторону.

5 октября 2013 г, когда Владимир Кличко бил Александра Поветкина в столице РФ, Энтони Джошуа провел свой 1-ый профессиональный бой. Либо про то, как провести младенчество в Нигерии, работать на стройке в Уотфорде, вкалывать на тренировках, сбиваться с пути, попадаясь милиции с наркотиками в багажнике автомобиля, однако в следствии стать богатым, удачным и популярным спортсменом.

У Кличко на кону стоит все.

Перед началом боя не обошлось и без курьезов. На счету украинца 64 победы и 4 поражения. Пояса необходимо будет снова защищать, а за полтора года своего отсутствия он уж точно не помолодел, ну и соперники не сидели на месте. "Кличко - мой друг и он на меня разозлится, однако я считаю, что в данном бою победит молодость". "Я думаю, что ты должен быть верен себе", - объясняет Джошуа. Коэффициент на его победу доходит 1,44, коэффициент на победу Кличко - 3,00. А для Владимира, если он проиграет, наша встреча вполне может стать концом.

Этот поединок увлекателен именно тем, что заблаговременно предвидеть победителя очень трудно. Он умеет боксировать, у него была отличная любительская карьера. Кроме того интригой будет и то, как именно поведут себя соперники в ринге. Предстоящий бой будет для Джошуа 3-й его защитой.

Собственный боксерский путь Владимир начал с приверженцев. Фактически 10 лет украинец "правил" в супертяже, однако в конце 2015-ого он уступил решением судей Тайсону Фьюри. "Это идеальное время для Энтони", - проинформировал Хэй.

Джошуа еще ни когда не задерживался на ринге на все 12 раундов. И всякий раз отправлял конкурента в нокаут. Связанно это перво наперво с лучшей формой английского спортсмена и большим перерывом Владимира.

Что предпочтут боксеры - начать с разведки либо ринуться в размен? Изменит ли собственной излюбленной манере каждый из них, чтобы на чем-то подловить конкурента?

Сам Джошуа объявил, что победит Кличко до седьмого раунда. "После этого боя болельщики будут воспринимать меня иначе". На старте собственной карьеры украинский боксер, как и его брат Виталий воевали как правило со слабыми спортсменами, однако смогли осень быстро выйти на высокий уровень и дать бой самым именитым спортсменам. Его выступление было очень нехорошим, на мой взгляд, это был его худший бой в карьере. Во многом можно согласиться с этим утверждением, но думается Кличко еще довольно молод, а у Джошуа, уже есть какой ни какой опыт. Шелестюк уверен, что его соотечественнику не стоит рассчитывать на победу по очкам в Соединенном Королевстве, в связи с чем нужно стремиться к досрочной победе.