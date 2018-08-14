The Economist назвал Киев и Дамаск аутсайдерами в рейтинге комфортных городов мира

Уровень комфортности Киева сократился на 12,6%.

За пять лет Киев потерял больше всех в рейтинге комфортности

Агентство EIU, которое входит в группу The Economist, составило ежегодный рейтинг самых комфортных для жизни городов планеты. Также агентство показало список городов мира, которые за последние пять лет больше всех остальных ухудшили свои позиции в рейтинге. Главным аутсайдером этого антирейтинга стал Киев, который занял 118 место из 140.

Отмечается, что уровень комфортности столицы Украины сократился почти на 13% - 12,6%.

Среди остальных аутсайдеров рейтинга есть Сан-Хуан в Пуэрто-Рико, показатель которого сократился на 8,9% и он занял в общем рейтинге 89 место. Далее следуют столица Сирии Дамаск - показатели сократились на 7,7% и он занимает последнее место в рейтинге самых комфортных городов мира - 140. Столица Венесуэлы Каракас упала на 5,1% и заняла 126 место.



Парагвайский Асунсьон опустился на 4,5% и занял 102 место.