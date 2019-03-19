The Economist опубликовал рейтинг самых дорогих и дешевых городов мира за 2018 год

Рейтинг самых дорогих городов мира за 2018 год возглавили Сингапур, Гонконг и Сеул.

Об этом сообщает The Economist.

Согласно рейтингу The Economist, статус самого дорогого мегаполиса мира разделили Сингапур, Гонконг и Париж. Отметим, ранее единоличным лидером был Сингапур. За минувший год Париж поднялся на одну ступень, Гонконг - на шесть. За ними идут Цюрих, Женева, Осака, Сеул, Нью-Йорк, Тель-Авив и Лос- Анджелес.

Рейтинг составлен на основе сравнения цен в различных категориях товаров и услуг. В частности, средняя стоимость 1 кг хлеба в Нью-Йорке составляет 8,33 доллара, в Сеуле - 15,59 доллара. Отметим, Нью-Йорк занимает первое место по стоимости стрижки - в среднем 210 долларов.

Кроме того, в Сингапуре, Париже и Гонконге стоимость жизни составила 107% (за 100% принимается стоимость жизни в Ньо-Йорке). Самыми дешевыми мегаполисами мира, по данным The Economist, стали Каракас, Дамаск, Ташкент и Алма-Ата.

