Екатерине Гандзюк предоставили госохрану

Советнику мэра Херсона Екатерине Гандзюк, которую облили серной кислотой, предоставили государственную охрану.

Об этом сообщил юрист Маси Найем.

"Полиция удовлетворила ходатайство адвоката Екатерины Гандзюк о предоставлении госохраны. На данный момент ей предоставили такую охрану", - написал он в фейсбуке.

Ранее врачи ожогового отделения киевской больницы, в которую доставили Екатерину Гандзюк, сообщили, что она находится в стабильно тяжелом состоянии.

Напомним, во вторник утром в Херсоне неизвестный напал на Гандзюк и облил ее кислотой. Женщина была госпитализирована с ожогами. Пострадали лицо, руки, ноги, грудная клетка и волосы.

Полиция сначала открыла уголовное производство по статье "хулиганство", затем переквалифицировала на "умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное с целью запугивания". Генпрокурор Юрий Луценко взял это дело под личный контроль.