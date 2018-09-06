Экокатастрофа в Армянске: Денисова опровергла отравление 15 детей на Херсонщине

Пока нет подтверждения информации об отравлении детей на Херсонщине в результате выбросов вредных веществ в оккупированном Армянске

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает "ДС".

"Пока мы имеем информацию, которая не подтверждается, что это отравление... Есть признаки, что у кого-то болело горло, конъюнктивит, фарингит, ларингит. Но сейчас, на эту минуту, химическое отравление не подтверждается, и госпитализация не проводилась", - отметила омбудсмен.

Также она сообщила, что международные организации пока не ответили на обращение Денисовой относительно ситуации с выбросом химикатов.

"На эту минуту я еще не имею от них информации", - сказала Денисова.

Напомним, глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев сообщил, что шесть населенных пунктов в Херсонской области попали под воздействие химических выбросов на заводе "Крымский титан".