Эколог назвал причины смога в Киеве: природные и антропогенные

Причины запаха гари в Киеве - и природные, и антропогенные, рассказали в Киевском эколого-культурном центре.

Причиной смога в Киеве, окутавшего столицу со вчерашнего вечера, является застой воздуха из-за безветрянной погоды, которая на фоне таяния льда и наличия в столице большого количества автомобилей и спровоцировала чрезмерное загрязнение. Об этом сообщил в комментарии Корреспонденту.net директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

"Причины природные и антропогенные, - отметил Борейко. - Когда подтаивает лед, отсутствие ветра, наличие большого количества машин".

По словам эколога, в нынешней ситуации улучшения следует ожидать с приходом ветров. "Или когда подорожает бензин и киевляне перестанут ездить на машинах", - сыронизировал эксперт.

Отметим, со вчерашнего вечера жители Киева бьют тревогу в соцсетях, жалуясь на запах гари.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отметили, что число пожаров за последние сутки в Киеве не превышало обычных для столицы показателей (в Киеве зафиксировали 14 пожаров).

Киев. Смог. 17.01.17 pic.twitter.com/6ZbYX0Eov8 - Татьяна (@g4OgICkGYfteED9) 17 января 2017 г.

Между тем едкий дым также окутал Польшу - соседняя страна страдает от него уже неделю. По данным местных экологов, уровень загрязнения воздуха превышен в несколько раз и составляет 262 микрограмма (при норме в 50 микрограммов). Ситуацию в Польше также усугубляет безветренная погода и мороз: воздух буквально застыл.

Власти страны просят жителей не выходить из домов, не топить печи и пересесть с личных авто на общественный транспорт. Проезд в городских автобусах и трамваях в эти дни сделали бесплатным.

Запах гари ощущают и жители беларусской столицы Минска - в город поступают загрязненные воздушные массы с с пригорода и окрестностей, где в условиях морозов увеличиваются расходы топлива в печном отоплении. В воздухе увеличилась концентрация оксида углерода и превышает норму концентрация диоксида азота.

