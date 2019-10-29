Эковолонтеры: Наибольшее количество пластика нашли от продуктов бренда Coca-Cola

Эковолонтеры назвали бренды, которые больше всего загрязняют планету

Наибольшее количество пластика нашли от продуктов бренда Coca-Cola - более 11 тыс. единиц

Coca-Cola, Nestlé и PepsiCo вошли в тройку наибольших загрязнителей окружающей среды. Об этом говорится в исследовании (бренд-аудит) движения Break Free From Plastic за 2019 год.

В сентябре на шести континентах около 72 тыс. эковолонтеров собирали мусор на пляжах, улицах в других местах. Собранные отходы сортировали и подсчитыали, пластика какого бренда чаше всего встречается на улицах, на берегах рек и т.д.

Всего обработано было 8 тыс. брендов. Среди них выделили такие: Наибольшее количество пластика нашли от продуктов бренда Coca-Cola - более 11 000 единиц (в 37 странах на четырех континентах).

Загрязнение пластиком от PepsiCo составило 3,362 единицы мусора, а количество пластика от Nestlé составила 4,846 предмета.

Чаще всего волонтеры находили полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки и упаковки.

В Украине провели аналогичный бренд-аудит. Активисты проанализировали более 3 тыс. упаковок. Среди них больше всего оказалось пластиковых бутылок из- под воды "Моршинская", а также пластикове бутылки из-под пива - "Рогань", "Черниговское" и "Жигулевское". В тройке наибольших загрязнителей оказались бренды PepsiCo, Parliament, Marlboro, L&M, Coca-Cola и др.