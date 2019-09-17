Экс-депутатов Вилкула и Колесникова отпустили на поруки

Бывших депутатов от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, которых подозревают в злоупотреблении властью, что повлекло государству многомиллионные убытки, отпустили на поруки. Такое решение во вторник, 17 сентября, вынес суд в Днепре.

Как сообщает ТСН, обоих бывших народных избранников прокуратура просила взять под арест, однако Октябрьский суд Днепра решил отпустить их на поруки. Заседание внезапно назначили накануне вечером. При этом информация о дате и времени тщательно скрывалась от прессы.

Напомним, что Генеральная прокуратура объявили о подозрении бывшим народным депутатам "Оппозиционного блока" Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову еще 5 сентября. Тогда же бывший генпрокурор Луценко сообщил, что в отношении них также начали процедуру розыска. Он отметил, что подозрения объявили только сейчас, ибо в прошлом году Вилкул и Колесников были народными депутатами, и на них распространялась неприкосновенность.

Александру Вилкулу вменяют злоупотребление властью, что повлекло государству многомиллионные убытки. По данным прокуратуры, на должности председателя Днепропетровской обладминистрации Вилкул предоставлял сельскохозяйственные земли горно-обогатительным комбинатам. Дмитрию Колесникову, который впоследствии возглавил область, тоже вменяют причинение ущерба государству более 16 миллионов гривен. Он разрешил приватизацию зданий научно-исследовательского предприятия, которое занималось оснащением оборонного комплекса. В частности, производило стволы реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган". По материалам: ТСН