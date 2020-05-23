Экс-футболист "Металлиста" покончил жизнь самоубийством

Бывший форвард харьковского "Металлиста" Милан Мрдакович покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из пистолета, сообщает telegraf.rs.

Суицид экс-футболист совершил в пятницу вечером, 22 мая, в своей квартире в Звездаре. В этот момент вместе с ним находилась его девушка. 38-летний Мрдакович, приставив к своей голове пистолет, сказал: "Больше не могу это терпеть". После этого он нажал на курок. Подруга бывшего футболиста успела выбежать из квартиры до выстрела и вызвала полицию. Правоохранители, прибыв на место происшествия, констатировали смерть мужчины.

Мрдакович выступал за "Металлист" в сезонах-2005/06 и 2006/07. Всего в составе харьковской команды он сыграл 27 матчей и забил 7 мячей.

Динамо Киев от Шурика

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