Экс-глава киевского Беркута разгоняет антикоррупционный митинг в Москве (фото)

На снимке ресурса "Дождь" беглый руководитель разгона Евромайдана, который находится в розыске в Украине, запечатлен в форме спецназа МВД России

Сергей Кусюк (фото - tvrain.ru)

Экс-начальник киевского подразделения МВД Беркут Сергей Кусюк замечен в составе группы силовиков, которые разгоняли вчера, 12 июня, антикоррупционный митинг в Москве. Об этом со ссылкой на фотографию российского ресурса Дождь сообщили на канале ТСН.

Руководитель силового разгона Евромайдана после победы Революции достоинства бежал в Россию. На родине его разыскивают по подозрению в причастности к массовым убийствам участников Майдана.

На снимке подозреваемый запечатлен в форме российских силовиков с нашивкой подразделения спецназа МВД РФ.

Вчера, 12 июня 2017 года, в десятках городов Российской Федерации прошли массовые протесты против коррупции кремлевского режима, вызванные расследованием оппозиции о многомиллиардном состоянии премьера Дмитрия Медведева и "друзей" президента РФ Владимира Путина.

Инициатором, как и 26 марта, стал оппозиционный политик Алексей Навальный, которого снова задержали и арестовали на 30 суток. США призвали Россию освободить задержанных на митингах, а в ЕС считают задержания "угрозой фундаментальным свободам".