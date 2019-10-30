Экс-глава Нацбанка Гонтарева заявила, что не будет подавать в суд на Коломойского

Бывшая руководительница Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что не собирается подавать в суд на украинского олигарха Игоря Коломойского.

Об этом она рассказала в интервью "Радио НВ".

"Я не собираюсь подавать никакие иски, потому что это уже будет вопрос юрисдикции. Согласно юрисдикции, иски надо подавать в Украине. Что же можно подавать в Украине, где коррумпированные суды и продажные прокуроры? А для чего мы будем с вами подавать? Только портить нервы", - сказала Гонтарева.

По словам экс-главы НБУ, у нее "не хватит средств" на те судебные процессы, которые ее "заставит вести" Коломойский.

"Для Игоря Валерьевича Коломойского, наверное, судиться - это его профессиональная деятельность. Если вы посмотрите, сегодня существуют 600 судов против Национального банка, Министерства финансов и нового ПриватБанка", - отметила Гонтарева.

Напомним: Ночью 17 сентября под Киевом сожгли дом Гонтаревой. В полиции Киевской области заявили, что рассматривают поджог как одну из версий.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что поджог дома Гонтаревой - недопустимое проявление криминального давления.

В Офисе президента заявили, что раскрытие этого преступления должно стать приоритетом для правоохранителей.

Олигарх Игорь Коломойский также прокомментировал поджог, намекнув, что это может быть выгодно самой Гонтаревой.

Также, в недавнем выпуске "Вечернего квартала" юморист Евгений Кошевой вместе с хором Веревки спел песню с высмеиванием сожжение дома Гонтаревой, в котором в частности есть фразы: "Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала", "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думала на Валерича", "Мораль песни проста - дом сгорел со стыда".

Министр культуры Владимир Бороднянський извинился перед Гонтаревой за участие в сценке государственного хора имени Веревки.

Украинский олигарх Игорь Коломойский сказал, что ему очень понравился номер. Он уточнил, что особенно понравилась фраза, что "дом сгорел от стыда", а еще больше понравилась фраза "Валерия думает на Валерича".

Кроме того, В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева. А в августе Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне, где она живет и работает уже больше года. Она не исключает, что это месть Коломойского.

В интервью hromadske Валерия Гонтарева сказала, что бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский постоянно ей угрожает.

Коломойский отвергает эти обвинения и утверждает, что экс-глава НБУ "рассказывает сказки и делает из себя героиню".

Громадське телебачення

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