Экс-мэр Киева Черновецкий пожаловался, что его не пускают в Грузию

Экс-мэр Киева не может попасть в Грузию в связи с объявлением его в розыск.

Бывший градоначальник Киева Леонид Черновецкий из-за уголовного преследования в Украине не может посещать Грузию. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Экс-мэр Киева назвал объявленное ему подозрение местью генпрокурора Юрия Луценко.

"Самая красивая страна в мире и самые гостеприимные люди! Жаль, что в связи с преступным уголовным преследованием меня со стороны лично Луценко, я на склоне лет не могу посещать Грузию!" - написал в бывший мэр Киева.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разыскивает Черновецкого как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры.

В свою очередь Черновецкий посоветовал Службе безопасности Украины, которая объявила его в розыск, не искать его там, где его нет.