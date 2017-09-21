Экс-мэра Славянска Штепу отпустили под домашний арест

Ленинский районный суд Харькова изменил меру пресечения для экс-мэра Славянска Нели Штепы с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Решение принимали судьи: Виктор Викторов, Виталий Бондаренко, Александра Гринчук.

Обвиняемая должна постоянно находиться по месту жительства в Славянске Донецкой области и носить электронный браслет слежения.

Прокуратура настаивала на продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку Уголовный процессуальный кодекс не предусматривает других видов меры пресечения для подозреваемых по ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства).

На выходе с суда Штепа спела гимн Украины.