Экс -"министр углепрома ДНР" сдался украинским властям

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) в ходе спецоперации вывели на подконтрольную украинской власти территорию одного из бывших так называемых "министров угольной промышленности" террористической организации "ДНР".

Как сообщает пресс-центр СБУ, псевдоминистр регулярно посещал заседания так называемого "правительства ДНР" и принимал активное участие в формировании внутренней политики "профильного министерства".

Так, по информации СБУ, мужчина регулировал деятельность предприятий угледобывающей промышленности и распределение энергетических ресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой области.

После отстранения от должности злоумышленник начал на неподконтрольной Украине территории Донетчины собственный бизнес, пытался дистанцироваться от работы в "правительстве" пресловутой "республики" и размышлял над возвращением на подконтрольную украинской власти территорию.

Он вернулся в мирные районы Украины благодаря спецоперации, разработанной СБУ. Сразу после вывода из так называемой "ДНР" он официально оформил соответствующее заявление в СБ Украины, в котором сообщил о своем участии в функционировании незаконно сформированных на оккупированных территориях "органов власти".

Мужчина предоставил подробные показания о конкретных фактах непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донетчины.

Экс-"министр" также засвидетельствовал причастность госслужащих РФ, находящихся на оккупированных территориях Донецкой области в роли "советников", в организации преступных схем по хищению бюджетных средств РФ, выделенных для функционирования объектов угольно-промышленного комплекса псевдореспублики.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Проводится проверка возможной причастности фигуранта к совершению преступлений во время пребывания на "руководящих должностях ДНР".