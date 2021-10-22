Екс-нардепку Надію Савченко затримали з фейковим Covid-сертифікатом

Надію Савченко та її сестру затримали в аеропорту "Бориспіль"

Колишню нардепку Надію Савченко та її сестру Віру піймали на використанні підробленого Covid-сертифіката. Про це 22 жовтня повідомила Нацполліція.

В аеропорту "Бориспіль" працівники Державної прикордонної служби виявили у двох жінок сертифікати вакцинації з явними ознаками підробки.

Одна з жінок виявилась колишньою народною депутаткою, на місце події викликали поліцію.

"Жінка разом із сестрою в аеропорту намагалися використати підроблені сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити в Україну. Підроблені документи вилучені, триває слідство", - розповіли в поліції.

Правоохоронці не назвали прізвища екс-нардепки, але, за даними джерел "Інтерфакс-Україна", йдеться про Надію Савченко та її сестру Віру.

Вилучені документи направили на проведення необхідних експертиз.

Zaxid.net