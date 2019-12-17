Экс-нардепу Колесникову сообщено о подозрении в злоупотреблении властью

Народному депутату Верховной Рады VIII созыва из фракции "Оппозиционный блок" Дмитрию Колесникову сообщено о подозрении из- за незаконного получения 738,74 тыс. гривен компенсации из государственного бюджета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

"По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении народному депутату Украины VIII созыва, который злоупотребляя служебным положением незаконно получил 738,74 тыс. гривен компенсации из государственного бюджета", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение декабря 2014 года - октябрь 2018 года бывший народный избранник незаконно получил из государственного бюджета 738,74 тыс. гривен компенсации на расходы по найму номера в гостинице "Киев" якобы из-за того, что не имел собственного жилья в столице.

"Однако следствием установлено, что у народного избранника было собственное жилье в столице и он сознательно скрыл этот факт. Бывшему депутату инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

Отметим, что УНН стало известно из собственных источников, что речь идет о бывшем нардепе Дмитрии Колесникове.

Напомним, Генпрокуратура подозревает экс-нардепа Колесникова в причинении ущерба государству в более чем 16 млн грн.

Также прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении экс-нардепа Колесникова.