Экс-охранник Березовского сознался в подготовке терактов в РФ под видом украинских диверсий

Российские СМИ обнародовали "открытое письмо" Соколова.

Эксперт российского информационного центра "Аналитика и безопасность" Сергей Соколов взял на себя ответственность за подготовку серии терактов на территории РФ с целью выдать их за украинские диверсии.

В Службе безопасности Украины уверены, что распространение "открытого письма" Соколова российскими СМИ санкционировано Федеральной службой безопасности РФ. Российская спецслужба пытается дистанцироваться от неудачной спецоперации, которую сорвала СБУ.

СБУ Соколов сознался в подготовке терактов в РФ

Напомним, 17 января Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании сотрудников "Федерального информационного центра "Аналитика и безопасность", в том числе его руководителя Руслана Мильченко и эксперта Сергея Соколова, по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В ФСБ также пообещали проверить их причастность к организации терактов.

В августе 2017 года СБУ придала огласке факты причастности к инсценировке российскими спецслужбами терактов на территории РФ с привлечением украинских граждан - участников антитеррористической операции.

Соколов позиционировал себя как эксперта по вопросам борьбы с терроризмом.

В 1990-х годах он руководил службой безопасности российского олигарха Бориса Березовского, который после конфликта с президентом РФ Владимиром Путиным в начале 2000-х годов покинул Россию. В 2013 году Березовский умер в Лондоне при загадочных обстоятельствах.