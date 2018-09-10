Экс-регионала Кацубу и банкира Курченко сняли с розыска

Бывший депутат от Партии регионов Сергей Кацуба, который причастен к делу так называемых "вышек Бойко", и экс-председатель правления "Брокбизнесбанка" Сергея Курченко Александр Дынник не находятся в розыске. Об этом "ОЛИГАРХ" узнал из сообщения Insider.

При этом в Нацполиции не указали причины снятия с розыска.

"Согласно сведениям департамента информационно-аналитической поддержки НП Украины Дынник А.В. 1984 г.р. и Кацуба С.В. 1978 г.р. в настоящее время в розыске не находятся", - сказано в сообщении.

Источник - Insider

Издание отмечает, что в Генеральной прокуратуре также отказались отвечать на вопросы, сославшись на тайну следствия.

Дынника объявили в розыск осенью 2014 года. Ему инкриминировали совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В октябре 2015 года Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск братьев Сергея и Александра Кацуб, бывших заместителей председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Братьев подозревали в присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Ранее Печерский районный суд Киева дал разрешение на их задержание.