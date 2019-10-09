Экс-тренер Интера возглавил Милан

Пиоли сменил на этом посту Марко Джампаоло, которого ранее уволили из клуба.

Итальянский специалист Стефано Пиоли занял пост главного тренера Милана. Об этом сообщает пресс-служба "россонери".

Контракт с 53-летним тренером подписан на два года.

Он сменил на этом посту Марко Джампаоло, об отставке которого было объявлено накануне.

Предыдущим местом работы Пиоли была Фиорентина, из которой его уволили в апреле 2019 года. До этого 53-летний специалист тренировал Сассуоло, Кьево, Палермо, Болонью, Лацио, Интер и ряд других клубов.

iSport.ua

