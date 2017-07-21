Эксгумация Дали: Его усы не изменились за 28 лет - эксперты

В пятницу, 21 июля, судебно-медицинские эксперты, проводившие эксгумацию тела испанского художника Сальвадора Дали, рассказали, что его усы сохранили форму и вид, передает The Times.

"Его усы остались нетронутыми, десять из десяти, как он и желал. Это просто чудо. Его тело - как мумия, оно одеревенело", - сообщил один из экспертов.

Напомним, Дали считается одной из ключевых фигур сюрреализма. Картины художника, унаследованные Испанией, оцениваются в 325 миллионов евро. Он умер в 1989 году в возрасте 84 лет. Живописец завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди - в итоге его тело замуровали в пол и накрыли плитой.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в испанском городе Фигерас организуют вскрытие могилы и эксгумацию останков знаменитого художника Сальвадора Дали.