Эксперт рассказал, какие государственные услуги для украинцев уже доступны в электронном формате

На сегодняшний день уже доступно около 30 различных сервисов в электронном формате. Многие из них введены для упрощения условий ведения бизнеса.

Об этом рассказал Александр Рыженко, председатель Госагентства по вопросам электронного управления Украины в эфире передачи "Фінансовий тиждень".

"Сервисы введены с одной стороны для упрощения условий введения и экономии времени, а с другой - чтобы не было контакта человека с чиновником", - рассказывает он.

По словам Рыженко, особенно можно выделить сервисы в сфере строительства и в социальной сфере. Например, подача заявления на получение субсидии, или помощь при рождении ребенка. Эти сервисы были запущены в этом году.

"Есть административные услуги, платные, например внесение изменений о юридическом лице, а есть бесплатные. Например, регистрация физического лица- предпринимателя, которой уже воспользовались уже около 2 тыс. ФЛП. Для того, чтобы зарегистрироваться, человек имеет лишь заполнить специальную форму и наложить специальную цифровую подпись", - говорит председатель Госагентства по вопросам электронного администрирования Украины.

При этом эксперт говорит, что на сегодняшний день основные сложности - довольно зарегулированное законодательство.

Рыженко планирует, что к концу этого года гражданам станут доступны также такие услуги как справка о несудимости, регистрация ребенка при рождении, регистрация автомобиля и т. п.

Справка Finance.UA: На сегодняшний день государство предоставляет около 1,5 тыс. разных административных услуг.

По материалам Фінансовий тиждень