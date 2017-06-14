Эксперты назвали Galaxy S8 лучшим смартфоном

Гаджет был признан лучшим по версии авторитетного американского ресурса Consumer Reports.

Смартфон южнокорейского производителя Samsung Galaxy S8 был признан лучшим по версии авторитетного американского ресурса Consumer Reports. Имеется ввиду как младшая версия Samsung Galaxy S8, так и старшая Galaxy S8 Plus.

Эксперты отметили хорошую камеру смартфона, длительную автономную работу и превосходный дисплей. Все это в сочетании с влагозащищенностью устройства.

Кроме того, отмечены были хорошая устойчивость смартфон к падениям, качественная защита экрана благодаря современному Gorilla Glass 5.

В целом было проведено множество различных тестов на испытание флагманских смартфонов Samsung, в итоге которых весомые недостатки найдены не были.

В частности, как плюсом, так и минусом можно назвать большой экран смартфона, который дает больше возможностей благодаря своему размеру, но лишает многих пользователей возможности управлять гаджетом одной рукой.

Также среди недочетов оказалась высокая стоимость смартфонов и сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней панели устройств.