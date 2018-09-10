Эксперты назвали лучшие страны для туризма

Лидирующую позицию в перечне заняла Франция, которую посетили 86,7 миллионов туристов. Далее идут Испания и США.

Всемирная туристическая организация опубликовала доклад, в котором представлен рейтинг наиболее популярных стран среди туристов. На первой позиции оказалась Франция. Об этом пишет CNN.

Согласно данным специалистов, Францию посетили в 2018 году 86,7 миллионов туристов. Следом идет Испания с показателем в 81,8 миллионов туристов, а замыкают список США - 75,9 миллионов.

В первую десятку также вошли Китай (60,7 миллиона), Италия (58,3 млн.), Мексика (39,3 млн.), Великобритания (37,7 млн.), Турция (37,6 млн.).

Замыкают рейтинг Германия (37,5 млн.) и Таиланд (35,4 млн.).

Составители рейтинга отмечают, что он основан исключительно на количестве приезжих туристов, а не на суммах, потраченных в каждой из стран. Если же речь идет о потраченных денежных средствах, то здесь лидируют США, где туристы оставили 210,7 миллиардов в 2017 году. Далее идут Испания, Франция, Таиланд и Великобритания.