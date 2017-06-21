Эксперты выбрали десять лучших лоукостеров мира

Лучшей бюджетной авиакомпанией мира признан лоукостер AirAsia из Малайзии. Награду присудили в рамках премии Skytrax 2017 World Airline Awards.

В тройку лидеров десятки лучших лоукостеров также вошли норвежский Norwegian Air Shuttle и американский лоукостер JetBlue Airways .

Четвертую позицию заняла британская компания EasyJet, наа пятом месте - американская Virgin America.

Следом идут австралийская Jetstar Airways, майлазийская AirAsiaX, бразильская Azul Brazilian Airlines, американский Southwest Airlines и индийский IndiGo.

Награда от британской исследовательской компании Skytrax считается самой престижной в авиаиндустрии. Перевозчики оцениваются на основе опроса миллионов пассажиров из разных стран.