Експрезидента "Укрбуду" Микитася не взяли під варту, хоча він не вніс заставу в 100 млн грн

Вищий антикорупційний суд України відмовився відправляти під варту колишнього депутата та експрезидента "Укрбуду" Максима Микитася, якого підозрюють у заволодінні майном Національної гвардії на понад 81 мільйон гривень. Відповідне рішення суддя Катерина Широкая ухвалив попри те, що Микитась не вніс 100 мільйонів гривень застави.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала клопотання про взяття ексдепутата під варту без альтернативи внесення застави. Адже він протягом п'яти передбачених законом днів не вніс заставу у 100 млн грн..

Однак, Широкая відхилила клопотання САП. Повний текст ухвали суду мають опублікувати упродовж 5 днів. Наразі мотивація суду поки що невідома.

У травні минулого року Національне антикорупційне бюро провело обшуки у службовців Нацгвардії в та низки приватних компаній. Слідчі дії проводили в рамках справи про незаконне заволодіння майном НГУ на суму 81,64 млн грн.

Наступного дня затриманим ексочільнику Нацгвардії Юрія Аллерова, гендиректору компанії-забудовника Олегу Майбороді й оцінювачці Алісі Грищук оголосили підозру за статтею 191 ККУ.

У жовтні 2019 року НАБУ оглосило підозру президенту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю.

21 травня Юрій Аллеров вийшов із СІЗО під заставу в 4,8 млн гривень. У жовтні Апеляційна палата ВАКС змінила Микитасю запобіжний захід на тримання під вартою з альтернативою 80 млн грн застави, за кілька днів він теж вийшов на волю.

За матеріалами: Hromadske