Ексрегіонала Маркова арештували в Москві за контрабанду "скіфського золота"

Колишнього депутата Одеської міськради і члена Партії регіонів Олега Маркова заарештували в Москві за підозрою в контрабанді ювелірних прикрас, які належать до скіфського золота.

Як передає Укрінформ, про це пише meduza.

"Марков був затриманий на території бізнесцентру в Москві. За версією слідства, він нібито намагався збути ювелірні прикраси, які належать до скіфського золота", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, згідно з законодавством РФ, Маркову загрожує до семи років позбавлення волі зі штрафом у розмірі до одного мільйона рублів

За словами адвоката Маркова, його підзахисний свою вину не визнав і має намір оскаржити свій арешт.

Як повідомлялося, Олег Марков у 2013 році після арешту свого скандально відомого брата, спонсора терористів Ігоря Маркова, покинув Україну, побоюючись затримання. У 2014 році в Москві його затримали за скоєну, імовірно під впливом наркотичних речовин, ДТП в центрі міста, але після розслідування відпустили на волю.



