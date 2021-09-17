Ексзаступник генпрокурора Горбатюк заявив про наявність довідки про ознаки вбивства Чорновола

У матеріалах справи про загибель лідера "Народного руху України" В'ячеслава Чорновола можуть виявитися моменти, які дадуть підстави для подальшого розслідування причин його смерті, ставити крапку в цій справі рано. Таку думку в коментарі "Радіо Свобода" висловив колишній заступник генерального прокурора Сергій Горбатюк.

Ексзаступник генпрокурора Микола Голомша 14 вересня висловив думку, що Чорновіл загинув не у ДТП, а внаслідок убивства кастетом. В Офісі генпрокурора відповіли, що в матеріалах справи про загибель Чорновола немає таких даних.

За словами Горбатюка, Голомша мав домогтися розслідування, коли був на посаді заступника генпрокурора.

"Є питання: наскільки, дійсно, це відповідає істині. Є довідка про ознаки вбивства Чорновола, я її колись знайшов у кабінеті заступника генпрокурора, де працював. Треба піднімати матеріали справи, бо, наприклад, судмедексперт не писав, що безпосередньо від кастета. Він міг бачити якісь ознаки травмування, нехарактерні для тієї травми, що дозволяло б висувати таку версію. Гадаю, що на пустому місці Голомша цього б не казав", - зазначив Горбатюк.

Він підкреслив, що Голомша має пояснити, на чому ґрунтуються його заяви.

"Якщо він сказав "А", то має сказати і "Б"... Якби матеріали справи відповідали такій заяві, то могло б бути і подальше розслідування.

Остаточні відповіді не отримані і треба розслідувати, тут усі нюанси важливі", - резюмував Горбатюк.

В Офісі генпрокурора (ОГПУ) заявили, що розслідування кримінального провадження за фактом ДТП, у якій загинув Чорновіл, триває, його ведуть слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України. Зокрема, слідство перевіряє версію скоєння умисного вбивства народного депутата України, додали в ОГПУ.