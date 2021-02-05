Електронні трудові книжки: Рада ухвалила закон

В Україні запроваджують електронні трудові книжки.
Відповідний законопроєкт (No3623) ухвалила на сьогоднішньому засіданні Верховна Рада. З
аконом запроваджується облік трудової діяльності працівника в електронній формі, врегульовано механізм накопичення, обробки та використання цієї інформації, зокрема, для підтвердження наявного стажу роботи та призначення пенсій.
Водночас, законопроєкт передбачає 5-річний перехідний період, протягом якого можна буде користуватися паперовою, і цифровою версією трудової.
Що змінить Закон?
Трудова діяльність працівників та сплата ними соціальних внесків обліковуватиметься не на паперових трудових книжках, а в електронній формі - у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру соціального страхування. Встановлюється 5-річний перехідний період для включення до Держреєстру відомостей з паперових трудових книжок.
Сканування та оцифрування копій трудових книжок та довідок здійснюватиметься працівником і роботодавцем із обов'язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису.
Оригінал паперової трудової книжки буде повернуто працівнику після внесення усіх відомостей до Держреєстру.
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