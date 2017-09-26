Электронный браслет Нели Штепы сломался. Взяли под охрану

Электронный браслет, который полицейские надели на экс-мэра Славянска Нелю Штепу, сломался. Ее снова взяли под круглосуточную охрану.

Так, 20 сентября из СИЗО освободили экс-мэра Славянска Нелю Штепу. Затем 21 сентября на нее надели электронный браслет для нахождения под домашним арестом. Однако спустя три дня устройство сломалось, сообщает 5 канал.

По ее словам, устройство перестало работать 24 сентября вечером. Браслет отправили на ремонт в Харьков, а подозреваемую - снова взяли под круглосуточную стражу. Штепа говорит, что украсить браслет стразами пока не успела, хотя камни уже приобрела. Обещает начать инкрустацию как только ей вернут устройство. Произойти это может уже 26 сентября - в суде.

Напомним, чиновника арестовали в июле 2014 года. Ей вменяют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также создание террористической организации.

Речь идет о призывах Штепы к изменению границ Украины и содействие псевдореферендумам об отделении Донецкой области от Украины.

За это она может сесть в тюрьму пожизненно. Из-под стражи ее освободили якобы по состоянию здоровья.