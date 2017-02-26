Элина Свитолина прорвалась в десятку лучших ракеток мира

Элина Свитолина выиграла турнир в Дубае. В финале первая ракетка Украины обыграла пятнадцатую ракетку мира Каролин Возняцки.

Для победы Свитолиной понадобилось два сета. После равного старта первого сета украинка взяла чужую подачу в пятом гейме, вырвалась вперед и завершила партию в свою пользу. Во втором сете Свитолина также сумела выиграть гейм на подаче соперницы при счете 2:2, после чего довела поединок до победы. Итоговый счет - 6:4, 6:2.

Этот титул стал для Свитолиной вторым в текущем сезоне и шестым на турнирах WTA в карьере. Напомним, в начале февраля украинка уже выигрывала турнир на Тайване.

Благодаря победе в Дубае Свитолина со следующей недели поднимется на десятое место в рейтинге WTA и установит новый рекорд Украины. Кроме того, в чемпионской гонке WTA украинская теннисистка займет второе место после Серены Уильямс.

Также отметим, что Свитолина заработала в ОАЭ 487,245 тысяч долларов призовых.

Источник: Апостроф