Еміратське інформагентство розповіло українською про 50-річчя ОАЕ

Еміратське інформаційне агентство WAM створило документальний фільм, присвячений Національному дню Об’єднаних Арабських Еміратів, у якому розповідає про досягнення держави за 50-років від дня заснування.

Як передає Укрінформ, у 12-хвилинному ролику йдеться про те, як мешканці країни, що виникла на перехресті різних шляхів, культур і традицій, бережуть спадщину та звичаї предків, вчаться, мріють, борються з пандемією, діляться планами на майбутнє і обстоюють власні цінності.

Документальну розповідь можна прослухати дев'ятьма мовами - арабською, англійською, французькою, іспанською, португальською, українською, російською, китайською та турецькою.

"Наша історія знала багато цивілізацій, але сьогодні немає зіткнення культур і суперництва між етнічними групами, традиціями, ідентичністю та гіперзмінами... Нас об'єднав справжній дух прогресу... Якщо незалежність - це компетенція, тобто знання, вміння, лідерство та сила, тоді все це у нас також є", - говорять автори фільму.

Особливий акцент у ювілейній розповіді про ОАЕ зроблено на людях та духовній складовій їхнього життя і мотивацій.

"Незалежно від того, скільки будівель, фундацій та шкіл ми будуємо або скільки мостів ми зводимо, адже все це матеріальні речі, справжнім натхненником прогресу є людський дух, талановита людина з її інтелектом та здібностями... Люди - це ключове слово, а різноманітність - гасло вільного майбутнього для нас та нашої планети ", - наголошується у фільмі.

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) утворилися з групи племінних князівств (шейхств) Арабського півострова вздовж південного узбережжя Перської затоки та північно-західного узбережжя Оманської затоки. Хоча країна має дуже давню історію, сама держава була заснована лише 2 грудня 1971 року.

Об'єднані Арабські Емірати є конфедерацією з семи окремих князівств. Кожний емірат має власний уряд і підлеглі йому адміністративні органи. Главою держави є Президент.

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