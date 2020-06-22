Епідситуація дозволяє проводити ЗНО з 25 червня - Держкомісія

Епідеміологічна ситуація в Україні дозволяє провести ЗНО-2020 на заплановані терміни (з 25 червня по 17 липня).

Про це з посиланням на рішення Держкомісії повідомила тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає пресслужба МОН 22 червня.

"Сьогодні Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення: епідеміологічна ситуація дозволяє провести ЗНО в заплановані терміни - з 25 червня по 17 липня", - сказала Мандзій.

Мандзій уточнила, що пункти тестування будуть підготовлені відповідно до рекомендацій головного державного санлікаря України.

Зокрема, пункти здачі ЗНО будуть забезпечені: медичними масками для учасників, інструкторів і медиків, безконтактними термометрами (пірометрами), дезінфікуючими засобами для рук, дезінфікуючими засобами для обробки поверхонь, ізоляційними медичними халатами і захисними щитками для медиків.

Нагадаємо, в Україні вже третій день поспіль добовий приріст нових випадків коронавірусу йде на спад.

Також повідомлялося, що сьогодні президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування обов'язкового ЗНО.

