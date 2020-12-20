Епіфаній розповів, як відбуватиметься святкування Різдва в умовах карантину

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що храми не закриватимуться на Різдво, попри протиепідеміологічні обмеження

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, храми не будуть закриватися, але вони повинні дотримуватися усіх карантинних обмежень

"Храми не будуть закриватися, але і церкви також не повинні зловживати, повинні дотримуватися тих карантинних обмежень, які запроваджені українським урядом, підходити до цього мудро, зважено і відповідально. Якщо ми будемо насправді відповідальними, то побачимо, що поступово хвороба буде спадати. Як зараз ми бачимо, що був такий сплеск певний, майже до 20 тисяч, а зараз в межах 10-12 тисяч", - сказав Епіфаній.

Він нагадав, що святкування Різдва відбуватиметься ще без жорстких обмежень.

"Частину часу буде проведено без жорстких обмежень. Це Різдво Христове. А далі буде видно. Якщо все ж таки це буде запроваджено, то я вважаю, що потрібно дотримуватися розумно", - сказав митрополит.

19 грудня Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що проти святкування Різдва 25 грудня виступають понад 60% українців.