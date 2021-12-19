Епіфаній відповів, коли всі українці зможуть перейти на святкування Різдва 25 грудня

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що підтримує святкування великого свята за григоріанським календарем. Він наголосив, протягом наступних 10 років українці будуть переходити на святкування Різдва 25 грудня. Це потрібно робити не різко й мудро, адже громадян вже зараз намагаються ділити і за мовою, ірелігією.

За словами глави ПЦУ, храми 25 грудня будуть порожні, а 7 січня– повними. Це пов'язано із традиціями всередині. Однак, результати опитування показують інші дані: Різдво у грудні святкують близько 75% православних, усі решта – у січні.

Нагадаємо, дві дати існують через різні календарі, за якими ведуться обчислення. На Заході – за григоріанським, а, ось у Росії, Грузії, Сербії та Україні за юліанським календарем.

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