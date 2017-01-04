Эпидемия гриппа охватила более 20 областей Украины

В Украине эпидемиологический порог превышен в 21 области. Об этом сообщил и. о. директора Киевского лабораторного центра Минздрава Сергей Чумак, передает телеканал "112 Украина".

"На сегодняшний день в 21 области зафиксировано превышение эпидпорога. Почти в два раза превышен эпидпорог в Киевской области, Житомирской, Херсонской, Запорожской, Закарпатской и Черновицкой областях. По Киеву за прошедшую неделю у нас уменьшилось количество обращений заболеваниями гриппа и острых респираторных инфекций. Но эпидпорог превышен почти на 21%. На праздники, если взять за понедельник цифры, то цифра значительно уменьшилась, 1,5 тыс., но она ненаглядная, потому что многие люди уехали из города", - рассказал Чумак.

Напомним, в Полтаве от штамма гриппа H3N2 "Гонконг" умер 50-летний мужчина.

