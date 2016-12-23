Эпидемия гриппа: в Киеве закрыли 132 школы

Эпидпорог заболевания гриппом и ОРВИ в Киеве превышен на 50%, зафиксирована максимальная циркуляция нового возбудителя гриппа "Гонконг" (H3N2), пишет Сегодня.

По данным Госпотребслужбы, ситуация крайне напряженная.

По словам начальника ГУ Госпотребслужбы в Киеве Олега Рубана, максимальная циркуляция возбудителя гриппа будет наблюдаться до середины-конца января. А больше всего болеют дети в возрасте от 5 до 14 детей. "Около 20 лет назад циркулировал похожий возбудитель гриппа, и старшее поколение сейчас имеет перекрестный иммунитет. Поэтому количество заболевших детей составляет 70%, а взрослых - 30%", - говорит Рубан.

"По состоянию на четверг в тяжелом состоянии находилось до пяти взрослых. Десятки заболевших - средней степени тяжести и 90% - легкой формы. В неделю госпитализируют около 300 человек", - говорит Рубан, отмечая, что только на прошлой неделе было зарегистрировано 48 тысяч больных.

На сегодняшний день прекращены занятия в 132 школах столицы (всего в коммунальной собственности города 494 заведения).

"На прошлой неделе мы приостановили занятия для старшекласников и учеников начальной школы. В понедельник, по опросам родителей, отсутствовали от 15- 18% детей, что позволяло возобновить учебный процесс, но уже на следующий день выяснилось, что в 5-11-х классах отсутствует намного больше детей - 28%, а по отдельным классам до 35%. Причем восьмерых школьников мы вынуждены были отправить домой - они пришли с высокой температурой. Было принято решение досрочно завершить семестр", - рассказали в школе No148 Днепровского района.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 19 декабря Департамент образования и науки Запорожской облгосадминистрации принял решение приостановить учебный процесс в общеобразовательных учреждениях Запорожья, Мелитополя и Бердянска.