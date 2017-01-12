Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 13 областях

Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 13 областях Украины. Об этом сообщила во время брифинга заведующий "Центра гриппа и ОРВИ" Государственного учреждения "Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины" Татьяна Дихановская, передает корреспондент УНН.

"Эпидемические уровни превышены в 13 областях (заболеваемостью гриппом и ОРВИ - ред.). От 2,5% в Херсонской области до 58% в Черкасской области", - заявила Т.Дихановская.

Всего, по ее данным, с начала эпидемиологического сезона было зарегистрировано более трех млн больных гриппом и ОРВИ.

Напомним, за первую неделю 2017 года гриппом и ОРВИ заболело 250 227 человек.

Как сообщал УНН, в Минздраве неделю не было сводных оперативных данных по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине, а также по эпидемиологической ситуации с начала 2017 года, несмотря на то, что в стране, по данным на сайте министерства, эпидемия гриппа.