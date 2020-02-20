ЕС профинансирует репатриацию пассажиров лайнера Diamond Princess

Накануне были организованы два спецрейса из Италии в Японию с медицинской бригадой на борту.

Расходы по репатриации европейцев с поставленного на карантин круизного лайнера Diamond Princess готов профинансировать Европейский союз, передает пресс-служба Еврокомиссии.

"ЕС продолжает работать круглосуточно и без выходных, помогая как своим государствам-членам, так и Китаю. Мы готовим отправку новых партий помощи в Китай в ближайшие дни", - заявил европейский комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Отмечается, что 19 февраля были организованы два спецрейса из Италии в Японию с медицинской бригадой на борту, которая оценит состояние пассажиров. Те, у кого отрицательный результат анализа на коронавирус или нет никаких симптомов заболевания, будут допущены на борт самолета.

Кроме того, после прибытия в Европу для пассажиров лайнера Diamond Princess начнется новый период карантина.

ЕС будет софинансировать расходы на эти рейсы.

Ранее сообщалось, что по состоянию на среду, 19 февраля, на круизном лайнере зафиксировали 80 новых случаев заражения. Общее количество больных на судне достигло 621. Смертельных случаев не зафиксировано.

Круизный лайнер Diamond Princess стоит на рейде в акватории японского города Иокогама с 4 февраля. На его борту судна объявили карантин после того, как пассажиры и экипажа заразились от 80-летнего туриста из Китая, он сошел на берег в Гонконге 1 февраля.

Всего на лайнере находятся представители более 50 стран. Украина пока не собирается эвакуировать граждан с Diamond Princess.